"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова позировала в раздельном купальнике, цвет которого совпадает с тоном ее кожи, имитируя голое тело.

Седокова: Кошки – это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в так называемом "голом" купальнике.

"Кошки – это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости", – написала она.

Певица выбрала раздельный купальник, цвет которого имитирует голое тело исполнительницы.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Кошечки. Большая симпатичнее", – отметила mtv.toma.

"Ага, и лижут зад только себе", – написала kati_vegati.

"Одна кошечкая милая, другая – мегасексуальная", – заявила asenika444.

"А зачем голая, больше не кому показать?" – спросила tatiana5063.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.