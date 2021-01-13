Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова засветила бедра и ягодицы в объятиях супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

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Седокова: Никуда не исчезаю, просто меняюсь
Седокова: Никуда не исчезаю, просто меняюсь
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram заявила, что сократит количество постов о личной жизни в этой социальной сети.

"Мне больше не хочется делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу – не тем, кто проходил мимо. Я известна уже почти 20 лет, большую половину своей жизни, и уже не помню, как жить по-другому, когда за твоей спиной не шепчутся", – призналась она.

По словам певицы, она привыкала к тому, что ее обсуждают, но не ее детей.

"Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в Stories. Она искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются над смертью ее отца. (...) Вы овцы. Те, кто обсуждает в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", – заявила Седокова.

Она признала, что в сложившейся ситуации есть ее вина.

"Я люблю Instagram. Но не позволю ему разрушать мою жизнь. Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим. Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото, как это, и Instagram станет больше частью моей рабочей жизни и меньше личной. Возможно, чем-то я буду делиться у себя в Telegram, но это не точно. Сейчас хочется ничем не делиться", – написала певица.

Она поблагодарила подписчиков за интерес к своей персоне.

"Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что, если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни – то вам не кажется", – отметила исполнительница.

Пост она сопроводила откровенным снимком с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Певица позировала в розовом платье, забросив ногу на мужа и оголив бедра и нижнюю часть ягодиц.

Седокова закрыла возможность комментировать публикацию.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, уже покойный, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица, муж, Янис Тимма, объятия, эротика, Валентин Белькевич
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