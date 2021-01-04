"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в откровенном белье, позируя с супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова позировала в синих стрингах на руках у мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Фото она опубликовала в Instagram.

"Плохая новость – время летит незаметно. Хорошая новость в том, что вы пилот", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики прокомментировали фото.

"Красиво, конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту", – написала ptitsa.feniks347.

"Фото называется: "Седак Седоковой крупным планом!" – отметила nikitalex0391.

"Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль, что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности", – заявила attraversiamo.insieme.

"Да, красиво, да, секси. Но не для соцсетей. Перебор", – написала lili1988_08.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. Первый супруг певицы Белькевич умер в 2014 году.