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03 января, 2020
 
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Волочкова снялась полностью голой

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась ню-снимком.

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Волочкова: Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья!
Волочкова: Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья!
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, для которого позировала без одежды и белья, сидя на кровати.

"Какое же это счастье – находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я. Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные – оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем", – написала она.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Теги: Анастасия Волочкова
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