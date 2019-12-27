Волочкова в парилке села на шпагат, прикрыв интимные места вениками

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком растяжки.

Волочкова: Для того чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие, много физически трудиться и найти силу воли не жрать Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, сделанное в парилке.

На снимке она запечатлена сидящей в поперечном шпагате, прикрыв грудь и зону бикини вениками.

"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие, много физически трудиться и найти силу воли не жрать", – написала балерина.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.