"Господи, да сколько можно ноги задирать!". Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат

45-летняя Волочкова почти каждый день выставляет в соцсети свои шпагаты Фото: volochkova_art / Instagram

"Я здесь. Стройная?" – поинтересовалась у своих подписчиков 45-летняя Волочкова.

Ролик уже набрал почти 200 тыс. просмотров и больше тысячи комментариев, среди которых были и резко негативные.

"Задолбала уже свою рогатку показывать", – возмутилась tanechka_goleichyk.

"Господи, да сколько можно ноги задирать, все это давно видели!" – оставила комментарий surkova8651.

"Это видео войдет в историю", – то ли в шутку, то ли всерьез написала cup00.

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