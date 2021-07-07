"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру

"Вы знаете, заворачиваю ролл. Ну, руки у меня изранены раками астраханскими, уже не первый раз. И это самые прекрасные раны, которые только могут быть: от раков! Самых вкусных, мы их очень много здесь съели. Вот смотрите: астраханская икра, вы же понимаете, что это самая-самая… Ну я не знаю… Деликатес, это все!" – говорит на видео Волочкова.
Подписчики заподозрили, что в ролике артистка не совсем трезвая.
"Анастасия, вы же в какашку пьяны! Молодца!" – написал dekorsalat.
"Какое печальное зрелище..." – поделился впечатлениями arwyn_arwyyn.
"Синяя уже с утра", – уверен sekleta9.
"Это всего лишь еда. Нормальные люди ржут с таких роликов. Духовное нищебродство – выставлять подобное", – прокомментировала видео gatmazi.eva.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).