"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру

"Вы знаете, заворачиваю ролл. Ну, руки у меня изранены раками астраханскими, уже не первый раз. И это самые прекрасные раны, которые только могут быть: от раков! Самых вкусных, мы их очень много здесь съели. Вот смотрите: астраханская икра, вы же понимаете, что это самая-самая… Ну я не знаю… Деликатес, это все!" – говорит на видео Волочкова.

Подписчики заподозрили, что в ролике артистка не совсем трезвая.

"Анастасия, вы же в какашку пьяны! Молодца!" – написал dekorsalat.

"Какое печальное зрелище..." – поделился впечатлениями arwyn_arwyyn.

"Синяя уже с утра", – уверен sekleta9.

"Это всего лишь еда. Нормальные люди ржут с таких роликов. Духовное нищебродство – выставлять подобное", – прокомментировала видео gatmazi.eva.

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