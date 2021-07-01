"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах

Балерина позировала стоя на борту судна на фоне спасательного круга.

"За штурвалом", – написала она.

Подписчики отреагировали на снимок.

"Фигура – ужас!" – заявила vanda.ivanova.5.

"Привет из прошлого. Дикая безвкусица. И перстень и в пир, и в мир", – отметила kutuzova_liia.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).