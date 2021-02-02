"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла получать новый паспорт в белой меховой накидке, джинсах и белых высоких сапогах с меховой отделкой.

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова получила новый паспорт. Об этом она сообщила 2 февраля в Instagram, разместив фото с документом в руках.

На снимке артистка запечатлена в белой меховой накидке, джинсах и белых высоких сапогах с меховой отделкой.

"Получить новый паспорт в Настасьинском переулке очень символично", – подписала она публикацию.

"Блин, думала, замуж вышла", – отреагировали на фото подписчики.

"Ягодка опять", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января Волочковой исполнилось 45 лет. На российском сайте "Госуслуги" отмечается, что граждане РФ должны обменять паспорт по достижении 20 и 45 лет.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.