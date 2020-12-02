Волочкова засветила грудь в прозрачном платье

Российская балерина Анастасия Волочкова показала формы в откровенном образе.

Волочкова: В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, для которого позировала в прозрачном пляжном платье. Балерина не стала надевать бюстгальтер.

"В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха", – написала она.

Фото было сделано во время отдыха балерины на Мальдивах.

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Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.