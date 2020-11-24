"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк

Российская балерина Анастасия Волочкова позировала в шпагате на перилах яхты.

Волочкова: Есть опасность не просто не забраться на поручни водной мальдивской виллы или яхты, но и упасть в воду Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, для которого позировала в поперечном шпагате на тонких перилах. Для снимка она выбрала салатовый раздельный купальник с микрострингами.

Балерина отметила, что находится на Мальдивах.

"Только не пытайтесь повторить этот мой опыт, потому что есть опасность не просто не забраться на поручни водной мальдивской виллы или яхты, но и упасть в воду", – написала она.

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Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.