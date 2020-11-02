"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как именно и как часто происходят ее процедуры в бане.

Волочкова: Баня – лучшее для меня восстановление сил после физической нагрузки, снятие стресса и усталости и очищение от любого негатива Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в парилке в поперечном шпагате, прикрывшись веником.

"Искусство русской бани я полюбила еще с 13 лет. Меня приучил к нему мой папа. Сначала я парилась в сауне в спортивном комплексе, где [он] тренировал и воспитывал чемпионов по настольному теннису. Впоследствии посещала общественные бани в Питере", – рассказала она.

Волочкова отметила, что сейчас у нее на территории участка в гостевом доме есть авторская русская баня.

"Я парюсь очень часто и сильно. Меня даже называют "гроза банщиков", потому что пар и само парение я выдерживаю очень сильно. Для меня в бане главное – это контраст температур сильного пара и ледяной воды", – объяснила балерина.

Она рассказала, что ледяная авторская купель у нее расположена на открытом воздухе.

"Баня – лучшее для меня восстановление сил после физической нагрузки, снятие стресса и усталости и очищение от любого негатива", – заявила она.

По словам Волочковой, после парной она обливается холодной водой из так называемого русского душа, представляющего собой подвешенное ведро, после чего окунается в ледяную купель. После этого, как отметила балерина, она ходит по траве или снегу, а после погружается в прохладный бассейн.

"Веники я люблю дубовые, канадский дуб и пихтовые", – уточнила Волочкова и отметила, что парится два-три раза в неделю.

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.