"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда

Российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фото с мужчиной и рассказала о нем.

Волочкова: Любить и быть любимой – это счастье! Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей за столом с мужчиной. Его лицо закрывает капюшон спортивной кофты.

Снимок Волочкова сопроводила музыкой в стиле джаз и "спецэффектом" – падающими листьями.

"Осенний джаз любви. Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? Одно могу сказать: он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный", – написала она.

Волочкова заявила, что гармония и любовь – это божественный дар.

"Берегите любимых. И помните, что счастье и любовь любят тишину. Любить и быть любимой – это счастье!" – заверила она.

Анастасия Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.