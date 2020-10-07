"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей за столом с мужчиной. Его лицо закрывает капюшон спортивной кофты.
Снимок Волочкова сопроводила музыкой в стиле джаз и "спецэффектом" – падающими листьями.
"Осенний джаз любви. Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? Одно могу сказать: он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный", – написала она.
Волочкова заявила, что гармония и любовь – это божественный дар.
"Берегите любимых. И помните, что счастье и любовь любят тишину. Любить и быть любимой – это счастье!" – заверила она.
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Осенний джаз любви * Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит? * * Одно могу сказать. Он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный. * Неужели не жаль времени проводить эти расследования по приоткрытым на фото частям тела и лица? * * Давайте радоваться друг за друга! Когда есть гармония и любовь. * Это же божественный дар! * Берегите любимых. И помните, что счастье и любовь любят тишину. * Любить и быть любимой-это счастье! * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Анастасия Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.