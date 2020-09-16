"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин – альфонс.
"Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов. Подумала, что что-то случилось. А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа",с которым я официально не была расписана. Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком", – написала она.
Волочкова отметила, что свадьба с Вдовиным обошлась ей в $3 млн, которые у нее выманили обманным путем.
"С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от $600 тыс. до $1 млн). На них он и жил. Став отцом моей дочери, он пошел дальше и взял $3 млн, которые не вернул до сих пор. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена) он превратился в "бизнесмена" за счет пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной на экранах ТВ и на обложках таблоидов", – написала Волочкова.
Балерина добавила, что после свадьбы с ней у Вдовина были другие жены.
"Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой". Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. (...) Это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану", – заявила она.
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Дорогие друзья. Ну что происходит?! * * Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов. * Подумала, что что-то случилось. * А вопросы по поводу грядущеи * свадьбы "моего бывшего мужа" * ,с которым я официально не была расписана. Этот Альфонс является отцом моеи * дочери, у которои * моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. "СВАДЬБА АЛЬФОНСА" * Совет да любовь! Но я приче * м в этои * ситуации? * * Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу,организованное на отнятые у меня обманным путе * м деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи). Могу сказать правду, как есть. С первых днеи * нашего знакомства мои * "бывшии * муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моеи * дочери он поше * л дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор.. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена * ) он превратился в "бизнесмена" за сче * т пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мнои * в экранах ТВ и на обложках таблоидов. (Тогда ему очень это было выгодно). После нашеи * свадьбы у этого человека были другие же * ны * * Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остае * тся "бывшим мужем Анастасии Волочковои * " * Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса гряде * т свадьба, а комментарии просят у меня. * * Почему не звонят его официальным же * нам? * С которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег. * Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребе * нка подло и бесчеловечно. * Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? * * Видимо да.. Это же позорище какое-то, простите. * Моя свадьба была самои * роскошнои * . * На мои же деньги. О дате моеи * следующеи * свадьбы я сообщу вам лично. * А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новыи * спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день. * И счастлива в любви * и в творческом процессе. * Истинных вам благ! * #анастасияволочкова
Радио "КП" сообщило, что избранницей 57-летнего Вдовина стала девушка, которая моложе его на 23 года.
Волочкова и Вдовин сыграли свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 расстались. В 2005 году Волочкова родила от Вдовина дочь Ариадну. В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери.