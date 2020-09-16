Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин пропиарился на ее имени.

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Волочкова: С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег
Волочкова: С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег
Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин – альфонс.

"Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов. Подумала, что что-то случилось. А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа",с которым я официально не была расписана. Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком", – написала она.

Волочкова отметила, что свадьба с Вдовиным обошлась ей в $3 млн, которые у нее выманили обманным путем.

"С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от $600 тыс. до $1 млн). На них он и жил. Став отцом моей дочери, он пошел дальше и взял $3 млн, которые не вернул до сих пор. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена) он превратился в "бизнесмена" за счет пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной на экранах ТВ и на обложках таблоидов", – написала Волочкова.

Балерина добавила, что после свадьбы с ней у Вдовина были другие жены.

"Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой". Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. (...) Это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану", – заявила она.

Радио "КП" сообщило, что избранницей 57-летнего Вдовина стала девушка, которая моложе его на 23 года.

Волочкова и Вдовин сыграли свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 расстались. В 2005 году Волочкова родила от Вдовина дочь Ариадну. В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери.

Теги: свадьба, Анастасия Волочкова, развод, Игорь Вдовин, обман, муж
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