"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как ее отец Юрий Волочков принимает гостей. Фото она разместила в Instagram.
"У моего папы день рождения был 1 августа. Но я так счастлива, что папины друзья из спорткомитета не оставляют его! Мой папа Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису и профессиональный тренер сборной России. Именно от него я унаследовала лучшие качества жизни. Упорство, трудолюбие, стремление к победе, умение достигать поставленных целей, доброту, умение противостоять любым испытаниям и преодолевать их с честью и достоинством, и многие другие. Папа всегда любил и был любим. Год назад мы отмечали его день рождения в Питере в его квартире. В той же компании", – написала она.
Балерина рассказала, что с детства знает друзей отца.
"Кстати, чувство юмора я тоже унаследовала от папы! Я так благодарна всем, кто уделяет внимание моему папе в этой сложной для него ситуации после инсульта, который он перенес 12 лет назад и не говорит с тех пор", – отметила она.
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У моего папы день рождения был 1 августа.. Но я так счастлива, что папины друзья из спорткомитета не оставляют его! * Мой Папа Юрий Волочков чемпион СССР по настольному теннису и профессиональный тренер сборной России. * Именно от него я унаследовала лучшие качества жизни. * Упорство, трудолюбие, стремление к победе, умение достигать поставленных целей, доброту, умение противостоять любым испытаниям и преодолевать их с честью и достоинством, и многие другие. * Папа всегда любил и был любим. * Год назад мы отмечали его день рождения в Питере в его квартире. В той же компании. * Я с детства помню его друзей. Володю Тульчинского, Ларису Фарину, Катеньку, которая старше папы на 15 лет (ей 90), зажигалку неимоверную! * Кстати, чувство юмора я тоже унаследовала от папы! * Я так благодарна всем, кто уделяет внимание моему папе в этой сложной для него ситуации после инсульта, который он перенес 12 лет назад и не говорит с тех пор.. * И ещё, хочу сказать мое человеческое спасибо всем добрым людям, кто помогал мне два года назад делать капитальный ремонт в папиной квартире. * Моему другу Виталию и ремонтной компании @rvt_remont , мебельным салонам и всем, кто совершает добро! * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Волочкова – единственная дочь своего отца. Ее мать Тамара работала гидом по Санкт-Петербургу.