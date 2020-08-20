"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца

Российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фото своего отца Юрия Волочкова, перенесшего инсульт.

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как ее отец Юрий Волочков принимает гостей. Фото она разместила в Instagram.

"У моего папы день рождения был 1 августа. Но я так счастлива, что папины друзья из спорткомитета не оставляют его! Мой папа Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису и профессиональный тренер сборной России. Именно от него я унаследовала лучшие качества жизни. Упорство, трудолюбие, стремление к победе, умение достигать поставленных целей, доброту, умение противостоять любым испытаниям и преодолевать их с честью и достоинством, и многие другие. Папа всегда любил и был любим. Год назад мы отмечали его день рождения в Питере в его квартире. В той же компании", – написала она.

Балерина рассказала, что с детства знает друзей отца.

"Кстати, чувство юмора я тоже унаследовала от папы! Я так благодарна всем, кто уделяет внимание моему папе в этой сложной для него ситуации после инсульта, который он перенес 12 лет назад и не говорит с тех пор", – отметила она.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Волочкова – единственная дочь своего отца. Ее мать Тамара работала гидом по Санкт-Петербургу.