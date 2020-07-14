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14 июля, 2020
 
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"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку на тренажере.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Дорогие друзья, я так люблю жить на позитиве и с чувством юмора
Волочкова: Дорогие друзья, я так люблю жить на позитиве и с чувством юмора
Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram ролик, в котором показала, как забирается и слезает с тренажера после упражнений на растяжку.

Балерина продемонстрировала перевернутый шпагат, расположившись вниз головой.

"Дорогие друзья, я так люблю жить на позитиве и с чувством юмора. Мне передали, что многие подумали, что я не знаю, как выбраться из этого тренажера. Вы серьезно? Я решила продемонстрировать, как легко и непринужденно это происходит. В моей жизни вообще многое происходит удивительно! Зачастую и для меня самой. И многие задаются вопросом: "Ну как это у нее получается?" С божьей помощью, скорее всего", – написала она.

Тремя днями ранее Волочкова публиковала ролик, в котором показала растяжку на том же тренажере.

"Каждый использует тренажеры по-своему", – отмечала она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram. 

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, шпагат
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