На российскую балерину Волочкову составили протокол за нарушение карантина

По данным "Интерфакса", Волочковой вменяют нарушение требований режима повышенной готовности и карантина.
Материалы об админправонарушении уже направлены в суд, сообщили агентству в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".