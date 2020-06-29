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На российскую балерину Волочкову составили протокол за нарушение карантина

На российскую балерину Анастасию Волочкову, которая 27 июня посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ), составили протокол об административном правонарушении.

По данным "Интерфакса", Волочковой вменяют нарушение требований режима повышенной готовности и карантина. Материалы об админправонарушении уже направлены в суд, сообщили агентству в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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