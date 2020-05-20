Волочкова придумала новое название для своего шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова для фото шпагата надела майку с изображением тигра.

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей в поперечном шпагате на траве.

"Утреннее шпагаттини", – написала она.

Балерина позировала в майке с изображением тигра и в мини-шортах.

Она закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram, под которыми обычно писали саркастические замечания.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.