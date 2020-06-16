"Не знаю, как это выглядит. Смешно, наверное". Волочкова покрутила хулахуп. Видео

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что крутит хулахуп впервые в жизни.

Волочкова: Этот обруч для тонкой талии мне подарили Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео, в котором запечатлена крутящей хулахуп.

"Друзья, я впервые в жизни это делаю. Не знаю, как это выглядит. Смешно, наверное. Зато будет тонкая талия всегда", – отметила балерина.

"Этот обруч для тонкой талии мне подарили", – объяснила она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.