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13 июня, 2020
 
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Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео

Российская балерина Анастасия Волочкова показала упражнения, направленные на растяжку.

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Волочкова: Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного. Я всем желаю прекрасных выходных!
Волочкова: Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного. Я всем желаю прекрасных выходных!
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео своей тренировки. Она показала упражнения, направленные на растяжку.

Балерина, облаченная в облегающие до колен спортивные штаны развела в стороны ноги, затем она забралась верхом на тренажер и, сев на поперечный шпагат, сделала пружинящие движения.

"Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного. Я всем желаю прекрасных выходных!" – написала она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram. Имени возлюбленного она не называла. 

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, балет, тренировка
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