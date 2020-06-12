Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео своей тренировки. Она показала упражнения, направленные на растяжку.
Балерина, облаченная в облегающие до колен спортивные штаны развела в стороны ноги, затем она забралась верхом на тренажер и, сев на поперечный шпагат, сделала пружинящие движения.
"Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного. Я всем желаю прекрасных выходных!" – написала она.
Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram. Имени возлюбленного она не называла.
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.