До дыр. Волочкова крупным планом показала стертые пуанты

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, в какое состояние приходит ее балетная обувь после тренировок.

Волочкова: Зачастую моим пуантам больнее, чем натруженным в них стопам и стертым пальцам Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото своих пуантов, стертых до дыр.

"Зачастую моим пуантам больнее, чем натруженным в них стопам и стертым пальцам", – написала она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.