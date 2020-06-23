Волочкова сняла обувь в шпагате

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, стоя на одной ноге.

Волочкова: А вы как снимаете обувь? Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео, в котором снимает босоножки на массивном каблуке и платформе, стоя на одной ноге.

"А вы как снимаете обувь?" – спросила она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.