Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, сделанное на лестнице своего дома. Балерина позировала в поперечном шпагате.
"Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! Но я по-прежнему люблю быть первой во многих начинаниях", – написала она.
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Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. * Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! * Но я по прежнему люблю быть первой во многих начинаниях. * * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #шпагатволочковой
Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram.
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.