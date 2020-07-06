Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала поперечный шпагат у себя дома.

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, сделанное на лестнице своего дома. Балерина позировала в поперечном шпагате.

"Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! Но я по-прежнему люблю быть первой во многих начинаниях", – написала она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.