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02 июля, 2020
 
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"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети

Украинский музыкант Сергей Бабкин в образе балерины встал на пуанты.

Бабкин: Стойка на пуантах done
Бабкин: Стойка на пуантах – done
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин позировал перед камерой в образе балерины – фотографию, на которой он запечатлен в балетной пачке розового цвета, артист разместил на своей странице в Instagram. 

"Стойка на пуантах – done", – подписал он снимок. 

"Теперь я видел все", – оценили фото артиста его подписчики.

"Балерина, которую мы заслужили", – прокомментировали снимок фолловеры. 

"Волочкова нервно курит в сторонке", – считают пользователи соцсети. 

Это не первая попытка артиста поэкспериментировать с образом. Ранее он примерил на себя роль цыганского барона. 

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.

Теги: Украина, Анастасия Волочкова, Сергей Бабкин, балерина, балет
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