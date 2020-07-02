"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети

Украинский музыкант Сергей Бабкин в образе балерины встал на пуанты.

Украинский музыкант Сергей Бабкин позировал перед камерой в образе балерины – фотографию, на которой он запечатлен в балетной пачке розового цвета, артист разместил на своей странице в Instagram.

"Стойка на пуантах – done", – подписал он снимок.

"Теперь я видел все", – оценили фото артиста его подписчики.

"Балерина, которую мы заслужили", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Волочкова нервно курит в сторонке", – считают пользователи соцсети.

Это не первая попытка артиста поэкспериментировать с образом. Ранее он примерил на себя роль цыганского барона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Цыганский Барон. Ай-нэ-нэ Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 19 Июн 2020 в 5:53 PDT

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.