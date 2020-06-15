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15 июня, 2020
 
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Бабкин после недельного отсутствия в соцсетях вернулся помолодевшим

Украинский музыкант Сергей Бабкин заявил, что по серьезным причинам всю неделю не выходил в прямые эфиры в соцсети.

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Бабкин: Я снова в строю
Бабкин: Я снова в строю
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин сбрил бороду – снимок, на котором он запечатлен без бороды, артист разместил на своей странице в Instagram. 

"Почти неделя без активных сториз и фото. Я отсутствовал. На то были причины. Но я снова в строю", – подписал он публикацию.

"Помолодел", – отметили перемены во внешности артиста фолловеры. 

"Наконец-то сбрил. Молодой какой стал. А с бородой, честно, не очень. А так молоденький мужчина", – комментируют фото подписчики Бабкина. 

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. 

Теги: Украина, Сергей Бабкин, певец
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