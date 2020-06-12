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13 июня, 2020
 
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"Это не гармония, не идиллия". Бабкин рассказал о семейных проблемах в случае разделения обязанностей

Украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал, какую работу по дому не разрешает делать своей жене, актрисе Снежане Бабкиной.

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Бабкин: Мне кажется, что истории про разделение обязанностей это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы
Бабкин: Мне кажется, что истории про разделение обязанностей – это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Instagram рассказал, как в его семье распределяются семейные обязанности.

"Каких-то делений в нашей семье нет. "Ты делаешь это, а ты это" – на мой взгляд, так неверно. Вопрос в том, единое вы целое или нет. Если вы разные части, тогда окей: "Это делаю я, это – ты". А если вы единое целое, то у вас будет по-другому. Тут все построено на ощущении, на внимательности, на том, чтобы помочь, сделать приятно. Если ты ничем не занят, то ты как радар – крутишься и ловишь сигналы. Направился туда, увидел, что что-то нужно", – написал он.

Бабкин отметил, что при этом физически более тяжелую работу берет на себя.

"Конечно, я не позволяю супруге выносить мусор, брать тяжелые вещи, допустим, лестницу и так далее. А в остальном мы все делаем сообща, все вместе. И, на мой взгляд, все-таки мы, мужчины, должны быть более внимательными. Это же не сложно – следить, помимо своих каких-то дел, которые ты себе наметил, спрашивать себя – чем я могу быть полезен. Тут должна быть инициатива, желание, внимание и уважение. Это должно быть в радость. Мне кажется, что истории про разделение обязанностей – это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы. Это не гармония, не идиллия", – отметил музыкант.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, почти год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Сергей Бабкин
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