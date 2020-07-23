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23 июля, 2020
 
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Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина

Тверской суд Москвы обязал российскую балерину Анастасию Волочкову заплатить 20 тыс. руб. (около 8 тыс. грн) штрафа за нарушение правил поведения – 27 июня артистка посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ).

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Волочкову обязали заплатить штраф
Волочкову обязали заплатить штраф
Фото: volochkova_art / Instagram

Тверской районный суд 22 июля признал российскую балерину Анастасию Волочкову виновной в совершении административного правонарушения за невыполнение правил поведения во время карантина, говорится на странице судебной инстанции в Facebook.  

"Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1", – сообщается в публикации. 

Суд обязал Волочкову заплатить штраф в размере 20 тыс. руб. (около 8 тыс. грн).

Постановление о назначении административного наказания обнародовано на сайте Тверского суда. 

https://www.facebook.com/moscowcourt/videos/281568216511898/

На своей странице в Instagram Волочкова заявила, что считает решение суда несправедливым.

"А где же правда?! Я понимаю, что мною как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как разменной монетой", – написала она. 

27 июня Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ).

Это послужило поводом для составления протокола об административном правонарушении за игнорирование требований режима повышенной готовности и карантина.

Теги: Россия, Москва, карантин, Анастасия Волочкова, балерина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нарушение
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