Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина

Тверской суд Москвы обязал российскую балерину Анастасию Волочкову заплатить 20 тыс. руб. (около 8 тыс. грн) штрафа за нарушение правил поведения – 27 июня артистка посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ).

Тверской районный суд 22 июля признал российскую балерину Анастасию Волочкову виновной в совершении административного правонарушения за невыполнение правил поведения во время карантина, говорится на странице судебной инстанции в Facebook.

"Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1", – сообщается в публикации.

Суд обязал Волочкову заплатить штраф в размере 20 тыс. руб. (около 8 тыс. грн).

Постановление о назначении административного наказания обнародовано на сайте Тверского суда.

На своей странице в Instagram Волочкова заявила, что считает решение суда несправедливым.

"А где же правда?! Я понимаю, что мною как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как разменной монетой", – написала она.

27 июня Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ).

Это послужило поводом для составления протокола об административном правонарушении за игнорирование требований режима повышенной готовности и карантина.