Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина

Тверской районный суд 22 июля признал российскую балерину Анастасию Волочкову виновной в совершении административного правонарушения за невыполнение правил поведения во время карантина, говорится на странице судебной инстанции в Facebook.
"Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1", – сообщается в публикации.
Суд обязал Волочкову заплатить штраф в размере 20 тыс. руб. (около 8 тыс. грн).
Постановление о назначении административного наказания обнародовано на сайте Тверского суда.
На своей странице в Instagram Волочкова заявила, что считает решение суда несправедливым.
"А где же правда?! Я понимаю, что мною как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как разменной монетой", – написала она.
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А где же правда?! Я понимаю, что мною, как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
27 июня Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево (Нижегородская область, РФ).
Это послужило поводом для составления протокола об административном правонарушении за игнорирование требований режима повышенной готовности и карантина.