"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, лежа на полу.

Волочкова: Когда день начинается с улыбки и гимнастики Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram ролик, в котором показала упражнение для растяжки. В положении лежа она развела ноги в стороны, а затем проделала вращательные движения.

"Когда день начинается с улыбки и гимнастики", – написала она.

Балерина днем ранее продемонстрировала перевернутый шпагат, расположившись вниз головой на тренажере.

"Каждый использует тренажеры по-своему. У меня своя специфика. Но физическая нагрузка всегда идет на пользу", – написала она.

Балерина закрыла возможность комментировать свои посты.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.