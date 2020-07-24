"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну

По словам российской балерины Анастасии Волочковой, ее 14-летняя дочь Ариадна Вдовина уехала в другой город к своей бабушке – 68-летней Тамаре Волочковой.

Волочкова: Я очень люблю питерскую квартиру Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ее 14-летняя дочь Ариадна Вдовина в компании своей бабушки – 68-летней Тамары Волочковой.

Балерина подчеркнула, что они позируют на фоне интерьеров ее питерской квартиры.

"Ариша решила устроить бабушке сюрприз, и он удался. Я очень люблю питерскую квартиру. Она роскошная и невероятная. Мне кажется, в этом кадре не хватает только меня", – заявила Волочкова.

Ариадна – единственный ребенок балерины. Волочкова родила дочь в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Пара рассталась в 2008 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери.