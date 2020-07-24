"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ее 14-летняя дочь Ариадна Вдовина в компании своей бабушки – 68-летней Тамары Волочковой.
Балерина подчеркнула, что они позируют на фоне интерьеров ее питерской квартиры.
"Ариша решила устроить бабушке сюрприз, и он удался. Я очень люблю питерскую квартиру. Она роскошная и невероятная. Мне кажется, в этом кадре не хватает только меня", – заявила Волочкова.
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Аришенька с бабушкой в моей питерской квартире. Ариша решила устроить бабушке сюрприз и он удался. Я очень люблю питерскую квартиру. Она роскошная и невероятная. Мне кажется, в этом кадре не хватает только меня #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Ариадна – единственный ребенок балерины. Волочкова родила дочь в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Пара рассталась в 2008 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери.