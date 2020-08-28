44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото из ванной, которое, как она заявила, сделал ее возлюбленный.

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, для которого позировала без бюстгальтера перед зеркалом в ванной. Балерина приспустила халат с одного плеча и придерживала его полу, прикрывая грудь.

"Глазами любимого. Это счастье – когда светится душа", – написала она.

Волочкова не называет имени своего возлюбленного. Также она закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.