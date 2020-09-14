"Не ленитесь". Волочкова показала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц

Российская балерина Анастасия Волочкова призвала своих подписчиков заниматься спортом.

Волочкова: Заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео своих тренировок в зале.

"Записала для вас несколько упражнений на мышцы пресса, спины и ягодиц. И на растяжку. Я выполняю их после каждого занятия и репетиции или перед. Эта запись в двух карусельках в ускоренном варианте (чтобы не было скучно)", – написала она.

Балерина отметила, что в реальном режиме эти упражнения выполняются в два раза медленнее.

"Вдруг кому-то будет полезно. Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии. Но каждому – свое", – отметила она.

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.