"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"

Подписчики победительницы шоу "Холостяк 10" на СТБ 23-летней Дарьи Ульяновой после поста в день футбольного матча между украинской командой "Динамо" и итальянским "Ювентусом" сравнили ее с российской балериной Анастасией Волочковой.

Ульянова: Спасибо ребятам за матч! Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram разместила 20 октября фото, снятое на территории СК "Олимпийский". Она запечатлена в шарфе "Динамо", демонстрируя поперечный шпагат в проходе на сиденьях.

"Спасибо ребятам за матч!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Спасибо ребятам за матч ! * Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 20 Окт 2020 в 12:30 PDT

"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом", – отметила подписчица veber.kariena.

Российская балерина Анастасия Волочкова часто демонстрирует шпагат в неожиданных местах - например, на лестнице или снимает обувь в шпагате.

Киевское "Динамо" 20 октября проиграло первый матч группового раунда Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она победила в 10-м сезоне проекта "Холостяк", который шел на СТБ весной 2020 года.