"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram разместила 20 октября фото, снятое на территории СК "Олимпийский". Она запечатлена в шарфе "Динамо", демонстрируя поперечный шпагат в проходе на сиденьях.
"Спасибо ребятам за матч!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом", – отметила подписчица veber.kariena.
Российская балерина Анастасия Волочкова часто демонстрирует шпагат в неожиданных местах - например, на лестнице или снимает обувь в шпагате.
Киевское "Динамо" 20 октября проиграло первый матч группового раунда Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она победила в 10-м сезоне проекта "Холостяк", который шел на СТБ весной 2020 года.