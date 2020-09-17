Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова продемонстрировала растяжку прямо на улице, в одном из жилиых комплексов Киева.



Ульянова: Окончание летнего сезона – не повод забывать про тренировки до следующего года Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram показала перевернутый шпагат. Она позировала на улице, в районе одного из жилых комплексов Киева, стоя вниз головой.

"Окончание летнего сезона – не повод забывать про тренировки до следующего года", – написала она.

"Впечатляет", – отметила подписчица inga.mehta.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой