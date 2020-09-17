Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram показала перевернутый шпагат. Она позировала на улице, в районе одного из жилых комплексов Киева, стоя вниз головой.
"Окончание летнего сезона – не повод забывать про тренировки до следующего года", – написала она.
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Окончание летнего сезона — не повод забывать про тренировки до следующего года. И, как показывает моя спортивная практика, один из проверенных способов, мотивирующих регулярно тренироваться , — наи * ти идеальную спортивную форму, которую не захочется снимать. Поэтому с радостью делюсь моим новым фаворитом @maison_raffinee В таком комплекте нет шансов остаться без внимания. И в качестве мотиватора это работает отлично. А кто знает толк в физических тренировках -точно оценит, что модели созданы для разнои * степени нагрузки, в нем точно шпагату быть ))
"Впечатляет", – отметила подписчица inga.mehta.
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой