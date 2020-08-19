Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова разместила в Instagram фото в декольтированном белом платье и призвала подписчиц участвовать в кастинге на новый сезон шоу "Холостяк" на канале СТБ.
"Холостяк 11". Кастинг в разгаре. Девочки, кто мечтал, кто спрашивал, кто хотел тоже оказаться в сказке? Сейчас или никогда! Не пропустите возможность стать главной девушкой следующего года и покорить сердце нового холостяка", – написала она и предложила пройти регистрацию на сайте телеканала СТБ.
Ульянова перечислила пять причин отправить свою анкету.
"Холостяк" – единственный проект, который позволит вам побывать на лучших свиданиях в вашей жизни, окунуться в море романтики и любви, которые, возможно, вы никогда еще не испытывали. Если очень сильно повезет, мужчина будет честным, достойным и вы приглянетесь друг другу, то это шанс на большую красивую любовь. Конечно, это популярность, если ваш приоритет такой, это проверка себя, колоссальный опыт, борьба с комплексами и, конечно, это возможность, упустив которую, можно очень сильно пожалеть", – написала она.
Ульянова также отметила, что после того, как девушка станет участницей, бывшие мужчины начнут писать, что хотят вернуться и как они грустят от того, что потеряли "такое сокровище".
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Холостяк 11 * Кастинг в разгаре * * Девочки, кто мечтал, кто спрашивал, кто хотел тоже оказаться в сказке? Сеи * час или никогда! * Не пропустите возможность - стать главнои * девушкои * следующего года и покорить сердце нового холостяка ♥ * * Регистрация по ссылке (можно скопировать только на компьютере) * * https://holostyak.stb.ua/ru/stan-uchastnitsej-realiti-shou-holostyak/ * 5 причин отправить свою анкету прямо сеи * час: * * «Холостяк» - единственныи * проект, которыи * позволит вам побывать на лучших свиданиях в вашеи * жизни, окунуться в море романтики и любви, которые, возможно, вы никогда еще * не испытывали; * Если очень сильно повезе * т: Мужчина будет честным, достои * ным и вы приглянетесь друг другу, то это шанс на большую красивую любовь; * Конечно, это популярность, если ваш приоритет такои * ; * Это проверка себя, колоссальныи * опыт, борьба с комплексами; * И, конечно, это возможность, упустив которую, можно очень сильно пожалеть; * А еще * * бывшие начнут писать, что хотят вернуться и как они грустят от того, что потеряли такое сокровище * * Я верю в вас и мне очень хочеться, чтобы через год, именно моя подписчица, вдохновле * нная моим примером, написала: «Дашуль, спасибо тебе огромное за пост-приглашение на Холостяк, ведь сеи * час я очень счастлива». ♥ * * Ну что, кто-то собирается? Пишите сюда все вопросы о кастинге *
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.
Дата старта проекта "Холостяк 11" пока не названа.