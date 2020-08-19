Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова заявила, что девушки, которые упускают возможность поучаствовать в кастинге на шоу "Холостяк 11", могут сильно пожалеть.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова разместила в Instagram фото в декольтированном белом платье и призвала подписчиц участвовать в кастинге на новый сезон шоу "Холостяк" на канале СТБ.

"Холостяк 11". Кастинг в разгаре. Девочки, кто мечтал, кто спрашивал, кто хотел тоже оказаться в сказке? Сейчас или никогда! Не пропустите возможность стать главной девушкой следующего года и покорить сердце нового холостяка", – написала она и предложила пройти регистрацию на сайте телеканала СТБ.

Ульянова перечислила пять причин отправить свою анкету.

"Холостяк" – единственный проект, который позволит вам побывать на лучших свиданиях в вашей жизни, окунуться в море романтики и любви, которые, возможно, вы никогда еще не испытывали. Если очень сильно повезет, мужчина будет честным, достойным и вы приглянетесь друг другу, то это шанс на большую красивую любовь. Конечно, это популярность, если ваш приоритет такой, это проверка себя, колоссальный опыт, борьба с комплексами и, конечно, это возможность, упустив которую, можно очень сильно пожалеть", – написала она.

Ульянова также отметила, что после того, как девушка станет участницей, бывшие мужчины начнут писать, что хотят вернуться и как они грустят от того, что потеряли "такое сокровище".

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Дата старта проекта "Холостяк 11" пока не названа.