Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram рассуждениями об этом проекте.
"А, ну, конечно, пришла на "Холостяк", и теперь сидишь на всем готовом", "Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты, и теперь популярная", "Губы свои показала, и теперь все ее знают"... Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как "Холостяк", это так просто и легко?" – написала она.
Ульянова отметила, что, если каждый может стать участником этого шоу, а после – мега-популярным, то почему же не каждый становится.
"Холостяк" – это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого черного пиара, то выглядит весьма печально. "Холостяк" – это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно, и только такие люди впоследствии нравятся аудитории и собирают "своих людей", – заявила победительница шоу.
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«А, ну, конечно, пришла на Холостяк и теперь сидишь на все * м готовом», «Ну а что Даша, покрутилась перед камерои * , села на свои шпагаты и теперь популярная», «Губы свои показала и теперь все ее * знают»... * Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как Холостяк, это так просто и легко. Если каждыи * может стать его участником, а после этого мега-популярным, то почему не каждыи * желающии * стал??? * Холостяк - это для сильных людеи * , готовых сквозь сложныи * тернистыи * пусть идти к своеи * любви. Сколько конфликтов, недосыпании * , непонимании * , стрессов, разочаровании * и боли испытывают многие участницы. * А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личныи * план великого че * рного пиара, то выглядит весьма печально. * Холостяк - это сериал на реальных событиях, это живои * дневник жизнеи * многих людеи * . Здесь важно идти достои * но и только такие люди в последствии нравятся аудитории и собирают «своих людеи * ». ♥ * #вашадаша и спасибо моим *
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.