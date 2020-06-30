Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова продемонстрировала растяжку.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram рассуждениями об этом проекте.

"А, ну, конечно, пришла на "Холостяк", и теперь сидишь на всем готовом", "Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты, и теперь популярная", "Губы свои показала, и теперь все ее знают"... Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как "Холостяк", это так просто и легко?" – написала она.

Ульянова отметила, что, если каждый может стать участником этого шоу, а после – мега-популярным, то почему же не каждый становится.

"Холостяк" – это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого черного пиара, то выглядит весьма печально. "Холостяк" – это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно, и только такие люди впоследствии нравятся аудитории и собирают "своих людей", – заявила победительница шоу.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.