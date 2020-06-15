Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 июня, 2020
 
Новости

"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова продемонстрировала растяжку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ульянова: Девочки, шпагат неизбежен
Ульянова: Девочки, шпагат неизбежен
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя гимнастка Дарья Ульянова показала в Instagram растяжку между двумя автомобилями.

"Девочки, шпагат неизбежен", – написала она.

"Жан-Клод Ван Дамм в женском обличье", – прокомментировал _alendelon.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Теги: автомобили, гимнастика, растяжка, Холостяк, шоу, Жан-Клод Ван Дамм, шпагат, Дарья Ульянова, Максим Михайлюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS