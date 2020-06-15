"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя гимнастка Дарья Ульянова показала в Instagram растяжку между двумя автомобилями.
"Девочки, шпагат неизбежен", – написала она.
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"Жан-Клод Ван Дамм в женском обличье", – прокомментировал _alendelon.
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.