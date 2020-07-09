"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" дала советы участницам следующего сезона шоу

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram советами, как добиться успеха на проекте.
"Эти слова для той самой девушки, которая собирается на "Холостяк 11", которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину. Будь искренней. Это очень важно, не ври ему и главное – себе.на Говори, как думаешь, не играй театр одного актера. Не старайся нравиться и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам. Узнавай его, покажи свою заинтересованность. Это важно", – написала Ульянова.
Она отметила, что не стоит тратить эмоции на своих конкуренток.
"Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное – это "вы" и ваша с ним история. Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит", – отметила победительница десятого сезона шоу.
Она добавила, что нужно быть сильной, поскольку случиться может всякое, даже когда этого совсем не ожидаешь. "Горячее сердце и холодный рассудок станут надежными козырями", – завершила она.
Пост девушка сопроводила снимком, на котором запечатлена в стойке вниз головой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эти слова для той самой девушки, которая собирается на Холостяк 11. Которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину♥ * * Будь искренней, это очень важно, не ври ему и главное - себе. * Говори, как думаешь, не играй театр одного актёра. Не старайся нравится и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам. * Узнавай его, покажи свою заинтересованность, это важно. * Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное - это «вы» и ваша с ним история. * Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит. (Здесь в своё время я прокололась, но, благо, ситуация переигралась в мою сторону). * И будь сильной, случиться может всякое, даже тогда, когда совсем не ожидаешь. Горячее сердце и холодный рассудок станут надёжными козырями. * Сегодня я - #твоядаша ♥ *
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.