Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" дала советы участницам следующего сезона шоу

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова заявила, что для достижения успеха не нужно пытаться понравиться.

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Ульянова: Эти слова для той самой девушки, которая собирается на "Холостяк 11", которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину
Ульянова: Эти слова для той самой девушки, которая собирается на "Холостяк 11", которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram советами, как добиться успеха на проекте.

"Эти слова для той самой девушки, которая собирается на "Холостяк 11", которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину. Будь искренней. Это очень важно, не ври ему и главное – себе.на Говори, как думаешь, не играй театр одного актера. Не старайся нравиться и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам. Узнавай его, покажи свою заинтересованность. Это важно", – написала Ульянова.

Она отметила, что не стоит тратить эмоции на своих конкуренток.

"Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное – это "вы" и ваша с ним история. Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит", – отметила победительница десятого сезона шоу.

Она добавила, что нужно быть сильной, поскольку случиться может всякое, даже когда этого совсем не ожидаешь. "Горячее сердце и холодный рассудок станут надежными козырями", – завершила она.

Пост девушка сопроводила снимком, на котором запечатлена в стойке вниз головой.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Теги: Холостяк, шоу, Дарья Ульянова, Максим Михайлюк
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