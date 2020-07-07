"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова позировала, стоя вверх ногами.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена стоя вниз головой. Она позировала в таком положении, находясь на борту яхты.

"Держим равновесие", – написала Ульянова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Держим равновесие * Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Июл 2020 в 10:09 PDT

Подписчики аккаунта Ульяновой прокомментировали публикацию.

"Красоточка", – написала novak_lyudmilla.

"Красота какая", – прокомментировал little__shop_ua.

"Даша, ну ты даешь", – написала ikolivoshko.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.