"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена стоя вниз головой. Она позировала в таком положении, находясь на борту яхты.
"Держим равновесие", – написала Ульянова.
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Подписчики аккаунта Ульяновой прокомментировали публикацию.
"Красоточка", – написала novak_lyudmilla.
"Красота какая", – прокомментировал little__shop_ua.
"Даша, ну ты даешь", – написала ikolivoshko.
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.