"Вау, какая красивая упругая попа". Победительница "Холостяка 10" Ульянова выставила голые ягодицы

Подписчики пбедительницы 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарьи Ульяновой оценили ее фото с голыми ягодицами.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями о шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в черном боди, лежа на полу и выставив пятую точку.

"Танцы со звездами – невероятное шоу и настоящий праздник. Вы спрашивали о моих впечатлениях... Я до сих пор в восторге. Очень круто все видеть изнутри, специально на следующий день посмотрела телевизионную версию, чтобы сравнить. У меня на глазах, в считанные секунды, огромная команда убирала декорации и ставила новые для следующих номеров. Интересно наблюдать, как участники готовятся, как звезды общаются во время рекламных пауз. По поводу того, кто мои фавориты в танцах. Таких нет. Действительно, все пары очень достойные. Но! Огромный респект и уважуха alyona alyona. Эта девушка – реально пушка. И я верю, что она еще всем покажет", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Вау, какая красивая упругая попа", – написал dmitriishakhno14.

"Какое фото, супер секси", – отметила alenakravtcova6270.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая. 29 мая в пост-шоу "Холостяк 10. Жизнь после проекта" на СТБ Ульянова заявила, что они с Михайлюком не вместе, поскольку у него на проекте была интимная связь с другой участницей.