"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем

Подписчики победительницы шоу "Холостяк 10" на СТБ – 23-летней Дарьи Ульяновой раскритиковали ее за очередное фото с бокалом.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram показала фото, сделанное за столом с вареными раками и пивом.

"Отъесть щеки за выходные – сделано", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Отъесть щеки за выходные- done * Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Окт 2020 в 6:13 PDT

Подписчики отметили, что Ульянова не в первый раз публикует фото с бокалом алкоголя.

"На Дашу как не посмотришь, везде с бокальчиком", – написала anle__filipieva.

"У Даши все фотки с бокалом вина. Без них нет фоток. Даша, ты случайно не алкашка?" – спросила alenanastea.

Ранее Ульянова уже публиковала фото с бокалами или на фоне барной стойки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Особенная пора * догадайтесь почему * Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 26 Сен 2020 в 8:39 PDT

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта "Холостяк", который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.