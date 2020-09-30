"Огненное пламя". Победительница "Холостяка 10" Ульянова засветила декольте

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова показала бэкстейдж фотосессии.

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram показала, как позировала для фотосета. Она надела красное платье с глубоким декольте и черный корсет.

Девушка позировала в студии под потоками искусственного ветра.

"Огненное пламя", – отметила подписчица yulia_buyakevich.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.