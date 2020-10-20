"Динамо" – "Ювентус". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Вечером 20 октября киевское "Динамо" в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграет против туринского "Ювентуса" на НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 19.55, в прямом эфире его покажет телеканал "Футбол". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.