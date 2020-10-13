Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду переносит коронавирус без симптомов заболевания.

Сейчас Роналду находится на карантине Фото: ЕРА

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заболел COVID-19. Об этом 13 октября сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

Во время планового тестирования проба Роналду дала положительный результат.

Сейчас футболист находится на карантине, заболевание протекает без симптомов.

Результаты тестов остальных игроков сборной Португалии – отрицательные, они продолжают подготовку к игре против Швеции в Лиге наций.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус в мире подтвержден более чем у 37,8 млн человек, из них более 1 млн умерли, а более 26,3 млн вылечились.