"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой

Супруга португальского футболиста Криштиану Роналду – модель Джорджина Родригес поделилась видео, снятым под водой.

Жена нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду – модель Джорджина Родригес показала в Instagram, как плавает под водой в ластах. Она запечатлена в раздельном купальнике со стрингами.

Ролик Родригес сопроводила эмодзи "русалка". В определенный момент ролика она на камеру показывает руками символ "сердце".

Посмотреть эту публикацию в Instagram * ‍ * Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 25 Авг 2020 в 4:51 PDT

"Моя Ариэль!" – прокомментировала видео поклонница Родригес miss_georginarodriguez.

Ариэль – главная героиня мультфильма "Русалочка", снятого компанией Walt Disney в 1989 году.

Криштиану Роналду также недавно публиковал видео своего подводного плавания, назвав себя Нептуном.

Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а в ноябре 2019 года поженились.

Их дочь Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).