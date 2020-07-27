Роналду поднялся на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории

Португальский футболист Криштиану Роналду забил 735 голов за карьеру. По этому показателю он уступает только бразильцу Пеле, на счету которого 767 голов.

Роналду стал вторым в списке лучших футбольных бомбардиров в истории Фото: EPA

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории. После того как Роналду забил в ворота "Лацио" во вчерашнем матче, на его счету 735 голов в официальных матчах.

Как отмечает издание Sport Bible, на прошлой неделе Роналду забил 734-й гол и сравнялся по количеству голов с бразильским футболистом Ромарио, выступавшим в 1985–2009 годах. Теперь португалец занимает второе место единолично, уступая только легендарному бразильцу Пеле, который забил 767 голов в официальных матчах.

В пятерку лучших бомбардиров также входят аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (716) и немецкий футболист Герд Мюллер (720). Кроме Месси и Роналду, футболисты из первой пятерки рейтинга уже давно завершили карьеру.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. Он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и "Ювентус" из Турина.