"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал в Instagram, как плавает под водой.
"Я проснулся и задался вопросом, что происходит в море. Зовите меня Нептун", – написал он.
Футболист призвал подписчиков не повторять увиденное. Он указал глубину погружения – 14 метров.
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Today I woke up and I wonder: What’s happening into the sea?! Call me Neptuno * * #PleaseDon’tTryThis #14 meters *
Роналду в конце июля 2020 года вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.
35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. Он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и "Ювентус" из Турина.