"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился видео, снятым под водой, и призвал подписчиков не повторять его опыт.

Роналду: Я проснулся и задался вопросом, что происходит в море Фото: cristiano / Instagram

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал в Instagram, как плавает под водой.

"Я проснулся и задался вопросом, что происходит в море. Зовите меня Нептун", – написал он.

Футболист призвал подписчиков не повторять увиденное. Он указал глубину погружения – 14 метров.

Роналду в конце июля 2020 года вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. Он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и "Ювентус" из Турина.