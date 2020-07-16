"Красивая семья!". Роналду позировал на пирсе с женой и младшим сыном

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду провел время с семьей на пляже. Он показал сына Матео и жену Джорджину Родригес.

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился в Instagram снимком с младшим сыном, Матео и супругой Джорджиной Родригес.



"Расслабленные и прекрасные моменты", – подписал он фото.

На снимке Роналду находится в море, облокотившись руками на пирс, на котором сидят его жена с ребенком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Relaxing and lovely moments * Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 13 Июл 2020 в 10:41 PDT

"Красивая семья", – написала подписчица gabimartins.

У Роналду четверо детей. Его старшего сына Криштиану Роналду родила суррогатная мать в июне 2010 года. Близнецы Ева и Матео также были рождены суррогатной матерью в 2017 году.

Осенью 2018 года Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес. По информации издания ABC, в ноябре 2019 года футболист женился на своей избраннице.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.