65-летняя мать Роналду снялась в купальнике на пляже

Мать португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду 65-летняя Долорес Авейру обнародовала в социальных сетях снимок, сделанный на пляже.

65-летняя Долорес Авейру, мать нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, в Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха на песчаном пляже.

"Как насчет отдыха на пляже?" – подписала она снимок.

"Спасибо вам за Роналду", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram E que tal visitar esta ilha maravilhosa beijinhos Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) 31 Май 2020 в 4:01 PDT

65-летняя Долорес Авейру – мать четверых детей. У Роналду есть старшие сестры Эльма (1974) и Лилиану Катиу (1976), а также брат Угу (1975).

В начале мая Авейру показала черный внедорожник, который ей подарил Роналду. На страницу Авейру в Instagram подписано более 2,2 млн фолловеров.