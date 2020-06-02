65-летняя мать Роналду снялась в купальнике на пляже

65-летняя Долорес Авейру, мать нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, в Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха на песчаном пляже.
"Как насчет отдыха на пляже?" – подписала она снимок.
"Спасибо вам за Роналду", – прокомментировали публикацию фолловеры.
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65-летняя Долорес Авейру – мать четверых детей. У Роналду есть старшие сестры Эльма (1974) и Лилиану Катиу (1976), а также брат Угу (1975).
В начале мая Авейру показала черный внедорожник, который ей подарил Роналду. На страницу Авейру в Instagram подписано более 2,2 млн фолловеров.