Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 июня, 2020
 
Новости

65-летняя мать Роналду снялась в купальнике на пляже

Мать португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду 65-летняя Долорес Авейру обнародовала в социальных сетях снимок, сделанный на пляже.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Криштиану Роналду младший сын Авейру
Криштиану Роналду – младший сын Авейру
Фото: doloresaveiroofficial / Instagram

65-летняя Долорес Авейру, мать нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, в Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха на песчаном пляже. 

"Как насчет отдыха на пляже?" – подписала она снимок.

"Спасибо вам за Роналду", – прокомментировали публикацию фолловеры. 

65-летняя Долорес Авейру – мать четверых детей. У Роналду есть старшие сестры Эльма (1974) и Лилиану Катиу (1976), а также брат Угу (1975). 

В начале мая Авейру показала черный внедорожник, который ей подарил Роналду. На страницу Авейру в Instagram подписано более 2,2 млн фолловеров. 

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Португалия, пляж, купальник, Долорес Авейру
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS