"Бомба!". Жена Роналду показала голые ягодицы на фото для Women's Health

Супруга португальского футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, показала фото в белом белье для занятий спортом.

Родригес: Впервые на обложке португальского журнала, которая имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни Фото: georginagio / Instagram

Жена нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, обнародовала фото обложки португальского издания Women's Health. Она позировала в белом белье для занятий спортом.

"Впервые на обложке португальского журнала, которая имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни", – написала она.

"Бомба!" – отметила alikaroui.

Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а в ноябре 2019 года поженились.

Их дочь Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).