"Бомба!". Жена Роналду показала голые ягодицы на фото для Women's Health

Жена нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, обнародовала фото обложки португальского издания Women's Health. Она позировала в белом белье для занятий спортом.
"Впервые на обложке португальского журнала, которая имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни", – написала она.
"Бомба!" – отметила alikaroui.
Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а в ноябре 2019 года поженились.
Их дочь Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).