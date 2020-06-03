"Папины девочки". Роналду показал обнимающихся дочерей

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду разместил в Instagram снимок, на котором запечатлены его дочери Ева и Алана Мартина.

Роналду: Я влюбляюсь каждый раз, когда вижу этих двоих Фото: cristiano / Instagram

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал в Instagram фото своих обнимающихся дочерей – Еву и Алану Мартину.

"Я влюбляюсь каждый раз, когда вижу этих двоих", – написал он и отметил пост хештегом "папины девочки".

У Роналду четверо детей. Старшего сына Криштиану (2010) Роналду родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).

Осенью 2018 года Криштиану Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года женился на ней. У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.